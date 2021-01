Ashley Young, calciatore dell’Inter, ha lanciato un messaggio su Twitter al suo ex compagno al Manchester United e in nazionale inglese Wayne Rooney dopo la notizia dell’addio dal calcio giocato per sedersi sulla panchina del Derby County.

“Che carriera incredibile. Miglior marcatore di tutti i tempi del Manchester United e dell’Inghilterra“. Young ha poi fatto un auguro al suo ex compagno: “Ti auguro il meglio per questo nuovo capitolo“.