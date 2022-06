Scanzi da censura su Calhanoglu: “Fantasista patetico, il tuo rosicare ci fa godere. Sei…”

Andrea Scanzi, giornalista e noto tifoso milanista, ha attaccato Hakan Calhanoglu dopo le dichiarazioni del turco in un'intervista. L'ex giocatore del Milan aveva risposto agli attacchi e agli sfottò di Zlatan Ibrahimović nei suoi confronti dopo la vittoria dello scudetto rossonero, sminuendo l'apporto dello svedese nella conquista del trofeo. Scanzi è letteralmente sbottato sui social, utilizzando a tratti anche toni poco civili: "Fantasista (?) patetico, uomo a mio avviso irricevibile, mille di queste sconfitte tabaccaio turco. Sei perfetto come idolo di Bonolis. Vinci un altro campionato d'inverno. Il tuo rosicare ci fa godere. Sei il grado zero della dignità calcistica".