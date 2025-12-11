FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Scarpini: “Scontri diretti? Nessuno è contento. Liverpool? Surreale. Preferisco perdere con…”

social

Scarpini: “Scontri diretti? Nessuno è contento. Liverpool? Surreale. Preferisco perdere con…”

Roberto Scarpini
Focus sugli scontri diretti: il punto di vista del giornalista di Inter TV
Redazione1908

Roberto Scarpini ha analizzato la sconfitta dell'Inter contro il Liverpool. I nerazzurri di Chivu sono stati condannati da un rigore fischiato per un fallo inesistente di Bastoni. Rigore che continua a far discutere tantissimo. Ecco come il giornalista e telecronista di Inter TV ha fotografato il momento in casa Inter, analizzando la sconfitta in Champions League e il trend negli scontri diretti: CONTINUA A LEGGERE.

Leggi anche
Ravezzani: “Rigore contro l’Inter? Non lo avrei dato ma va detta una cosa su...
Capuano: “Conte? Bologna e Roma contro il suo Napoli 2 giorni in meno di riposo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA