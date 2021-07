Seedorf: “Complimenti Italia. Con questa vittoria avete portato nuova…”

Il lungo messaggio che Clarence Seedorf ha voluto inviare alla nazionale di Mancini dopo aver vinto l'Europeo

"Sono orgoglioso di avere giocato in Italia per tanti anni, dove ho adottato questa mentalità per fare ciò che era necessario per vincere. La nazione è stata colpita fortemente dal COVID ma con questa vittoria gli azzurri hanno portato nuova energia al paese. Complimenti". È il lungo messaggio che Clarence Seedorf ha voluto inviare tramite un post su Instagram alla nazionale di Mancini dopo aver vinto l'Europeo.