Inter, Sensi migliora e ringrazia Giulia: “Amore puro che mi fortifica nei momenti difficili”

Un secondo tempo piuttosto convincente, quello di Stefano Sensi ieri in Inter-Napoli. Il centrocampista nerazzurro, alle prese spesso con infortuni muscolari in questi mesi, è stato nel vivo del gioco e ha preso anche parte all’azione che ha portato poi al fallo da rigore di Ospina su Darmian, che di fatto ha deciso la partita. Anche le parole di Conte nel post partita hanno lasciato intendere che, per l’ex Sassuolo, si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel. Insomma, la risalita è iniziata.

Ovviamente, in tutto questo tempo a giocare un ruolo importante è stata anche Giulia Amodio, la fidanzata di Sensi, che oggi compie gli anni. E il centrocampista dell’Inter ha voluto ringraziarla e farle gli auguri con questo messaggio toccante:

“Vorrei descrivere quello che sento con una parola: “AMORE”. Per la persona più importante della mia vita. Un amore vero, puro. Un amore che non cambierei per niente al mondo e che continuerò a fortificare sempre di più! Sei la persona che mi rende felice ogni giorno anche con un semplice sguardo. La persona che mi è sempre vicino soprattutto nei momenti di difficoltà. La persona che mi ha sempre dato il consiglio giusto per migliorare ogni lato di me. Grazie per tutto questo è quello che fai ogni giorno. Continua ad essere determinata e punta sempre in alto in qualsiasi cosa tu faccia, sei una forza della natura! Ricordati che potrai sempre contare su di me! BUON COMPLEANNO AMORE MIO! Ti amo“.