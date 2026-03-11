La sconfitta dell' Atalanta con il Bayern Monaco è stata una totale disfatta. Ed è stato inevitabile ricordare l'ultima squadra italiana ad aver avuto la meglio con i tedeschi. Parliamo naturalmente dell'Inter, che un anno fa riuscì nell'intento di eliminare il Bayern dalla Champions e di andare in finale. Di quell' Inter e di Simone Inzaghi è tornato a parlare Aldo Serena , ex giocatore nerazzurro.

"La gestione del suo ultimo periodo all’Inter prima della finale di Champions è stata opaca e non limpida. È innegabile però che sotto la sua guida il livello del gioco sia stato altissimo e che avendo il parco attaccanti di quest’anno avrebbe fatto ancora meglio", ha dichiarato Aldo Serena a questo proposito.