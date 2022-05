Serena: “Mai preso in giro pubblicamente miei ex compagni. Ho sempre…”

L'ex attaccante condanna alcuni comportamenti nel corso dei festeggiamenti del Milan

Nella giornata di ieri hanno fatto discutere alcune situazioni durante i festeggiamenti dello scudetto da parte dei giocatori del Milan. Prima lo striscione offensivo nei confronti dell'Inter ("La Coppa Italia mettila nel c***"), poi cori denigratori da parte dei giocatori nei confronti di Hakan Calhanoglu. Aldo Serena condanna certi gesti: "Durante i festeggiamenti per le vittorie ho sempre gioito, godendomi il momento senza citare un’altra squadra sopratutto una mia ex. Ho esultato sempre ad un goal anche contro le mie ex squadre, però non le ho mai dileggiate e non ho preso in giro pubblicamente miei ex compagni".