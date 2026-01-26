FC Inter 1908
Sfogo Sabatini: “Fabregas numero 1 è moda, mi sono stufato. Ora vi dico la verità su di lui”

"Adesso è diventato di moda dire che Fabregas è il numero 1, mi sono stufato", ha detto Sandro Sabatini che ha spiegato anche perché
Intervenuto nel Podcast Numer1, Sandro Sabatini, giornalista, ha voluto dire la sua sul Como di Cesc Fabregas che sta lottando per la zona Europa. Sabatini, in particolar modo, si è scagliato contro chi considera Fabregas il numero 1 degli allenatori, per il calcio che sta mostrando il Como in questa stagione: CONTINUA A LEGGERE

