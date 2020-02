“Tutta la notte in giro nudo! Ci sono sei gradi, ma io devo girare nudo. Pardo mi ha invitato a Tiki Taka, ma io non posso andarci perché devo stare nudo”. È Ciccio Valenti a parlare, seduto in macchina, svestito ma con il berretto dell’Inter. È il prezzo da pagare per una vittoria pazzesca, quella dell’Inter nel derby. Pierluigi Pardo, conduttore di Tiki Taka, gli ha prontamente risposto: “Ahahaha, se vieni nudo a Tiki sfioriamo gli ascolti di Sanremo…”.