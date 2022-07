Skriniar ha in testa solo l’Inter. Per Milan è solo l’inizio: “La prima amichevole”

Nella testa di Milan Skriniar non c'è spazio per il mercato e per un'altra squadra che non sia l'Inter: ecco il post dello slovacco

Nella testa di Milan Skriniar non c'è spazio per il mercato e per un'altra squadra che non sia l'Inter. Contro il Lione a Cesena, stadio che gli ha riservato una vera ovazione al momento dell'ingresso in campo, il difensore slovacco ha giocato la sua prima, vera amichevole di spessore. Una mezz'ora abbondante per mettere benzina nelle gambe e per riprendere confidenza con la squadra, dopo l'infortunio. Con un futuro ancora nerazzurro.