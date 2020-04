Soares non dimentica l’Inter: “In bocca al lupo ad amici, staff e tifosi: non vedo l’ora di…”

“Cara Italia, sto seguendo a distanza questi dolorosi momenti che il paese sta vivendo. Senza dubbio, questa è la sfida più difficile per la nostra generazione, ma sono sicuro che l’Italia sarà capace di superarla”. Inizia così il sentito messaggio di Cedric Soares, ex giocatore dell’Inter, sui social. Il giocatore non dimentica l’Inter in questo momento di grave emergenza, che ha colpito soprattutto Milano e la Lombardia: “Per tutti i miei amici, staff, tifosi dell’Inter e per tutti gli italiani io auguro un grande in bocca al lupo. Non vedo l’ora di tornare a vedere splendere le luci a San Siro”. Un bel gesto, che i tifosi nerazzurri hanno apprezzato e ricambiato con saluti e ringraziamenti.