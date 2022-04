Social / Le simulazioni di Vlahovic e de Ligt continuano a far discutere: “Imbarazzanti”

Le sceneggiate dei due giocatori della Juventus sono state definite "imbarazzanti"

"È fastidioso vedere calciatore di 90 chili cascare come prugne", ha commentato ieri Zibì Boniek. E anche i tifosi, in Italia ma anche all'estero, hanno commentato impietosi le due sceneggiate dei bianconeri. "Imbarazzante", il commento più diffuso. Vlahovic oggi è entrato in tendenza su Twitter proprio per questo motivo. Anche il Corriere della Sera ha dedicato un articolo sul tema. Juventus-Inter non è ancora finita.