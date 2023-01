Supercoppa, Barella ha una dedica speciale: “Papà torna a casa col regalo”

E pensare che aveva appena recuperato da un infortunio. Poi è stato sostituito per i crampi, ma aveva già dato tutto ed era stato tantissimo. Nicolò Barella si è fatto sentire subito con il passaggio illuminante per il gol di Dimarco e una prestazione di quelle che agli interisti piacciono un sacco. Alla fine della serata ha festeggiato con i compagni la vittoria della Supercoppa e l'ha dedicata ad una persona in particolare. La più piccola delle sue figlie che ieri compiva due anni.