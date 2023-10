Tancredi Palmeri: “Uscita criminale di Maignan e si sorprende pure! Ho dovuto sentire…”

Tancredi Palmeri ha dato grande risalto all'uscita del portiere del Milan nella partita contro il Genoa . L'uscita di Maignan è stata sanzionata con un cartellino rosso e ha fatto molto discutere per l'alto grado di pericolosità. Il giornalista di Sportitalia lo ha ribadito sui social: "Uscita criminale di Maignan . Sembrava Silvano Martina su Antognoni. Ma che razza gli è venuto in mente. E il bello è che si sorprende pure. Se non c’è nessuna conseguenza è un mezzo miracolo".

"Ho dovuto pure sentire “Maignan prima sul pallone, normale uscire così” quando invece affonda il ginocchio sulla giugulare prima di prendere di testa. Ma poi no non è normale, è vergognoso per questioni di maglia si giustifica la qualsiasi. E sento perfino addetti ai lavori sostenere “escono così i portieri, la colpa è di quello che sta là con la testa”. Quello che sta là con la testa. Gli ha dato una golata al ginocchio a Maignan Davvero, per questioni di maglia si giustificherebbe la qualsiasi", ha concluso Tancredi Palmeri sui social.