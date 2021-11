Telenovela Icardi, China Suarez a Wanda: “Tranquilla, Mauro ha fatto cilecca”

A peggiorare la situazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbe stata proprio la confessione di China Suárez

A peggiorare la situazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbe stata proprio la confessione di China Suárez. A rivelarlo è stato il programma Resumen Blue de Cada Mañana: “Wanda ha cercato nel telefono di Mauro e ha scoperto che c'era stato un incontro tra loro in un albergo di Parigi, dopo una partita. Quindi Wanda ha chiamato China Suárez e le ha detto: "Ho già visto il telefono di mio marito, so tutto, so che vi siete incontrati, ho parlato con lui, ma voglio che tu mi dica, vi siete incontrati?".