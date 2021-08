Torna la Serie A, Zenga: “Lo ricordo ancora l’inizio di stagione. Il sudore…”

Inter-Genoa apre ufficialmente la stagione 2021/22 della Serie A. L'Uomo Ragno racconta l'emozione della prima giornata

Inter-Genoa apre ufficialmente la stagione 2021/22 della Serie A. Per l'occasione Walter Zenga, dall'alto della sua lunghissima carriera, ha spiegato le emozioni dei giocatori in campo per la prima di campionato.