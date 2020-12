Il più tre diventa un must per i giocatori dell’Inter: sui social i loro post

Skriniar, Lautaro, Vidal, Bastoni e pure Hakimi. Tutti in coro sui social, i giocatori dell’Inter hanno postato le foto della vittoria contro lo Spezia. La sesta di fila che permette alla squadra di rimanere incollata a meno uno al Milan primo in classifica. I calciatori interisti hanno usato il +3 per commentare davanti ai loro follower su Instagram a fine partita.