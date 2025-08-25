A Pressing, Riccardo Trevisani ha espresso un’analisi molto chiara sul momento dell’Inter e sulla crescita della rosa a disposizione di Cristian Chivu. Il giornalista ha sottolineato come i nerazzurri, reduci comunque da una stagione di altissimo livello, abbiano comunque saputo rinforzarsi con scelte mirate e intelligenti.

Trevisani non ha avuto dubbi: “L'Inter è più forte, è migliorata con Bonny e Pio Esposito, non so se arriverà un terzo attaccante addirittura ma Pio e Bonny sono meglio di Taremi, Correa e Arnautovic, sono molto meglio per quanto più giovani”.