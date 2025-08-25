A Pressing, Riccardo Trevisani ha espresso un’analisi molto chiara sul momento dell’Inter e sulla crescita della rosa a disposizione di Cristian Chivu. Il giornalista ha sottolineato come i nerazzurri, reduci comunque da una stagione di altissimo livello, abbiano comunque saputo rinforzarsi con scelte mirate e intelligenti.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Trevisani: “Inter più forte. Esposito e Bonny sono molto meglio di Arnautovic e Correa”
social
Trevisani: “Inter più forte. Esposito e Bonny sono molto meglio di Arnautovic e Correa”
A Pressing, Riccardo Trevisani ha espresso un’analisi molto chiara sul momento dell’Inter e sulla crescita della rosa di Cristian Chivu
Trevisani non ha avuto dubbi: “L'Inter è più forte, è migliorata con Bonny e Pio Esposito, non so se arriverà un terzo attaccante addirittura ma Pio e Bonny sono meglio di Taremi, Correa e Arnautovic, sono molto meglio per quanto più giovani”.
Un’affermazione che non lascia spazio a interpretazioni, perché evidenzia due aspetti: da un lato la qualità dei nuovi arrivi, dall’altro la freschezza che i giovani attaccanti possono garantire rispetto a profili più esperti ma meno brillanti.
La dirigenza nerazzurra ha scelto di ringiovanire il reparto offensivo, e secondo Trevisani questa decisione porterà benefici non solo nell’immediato, ma anche nel medio-lungo periodo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA