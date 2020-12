Scatti a passeggio in un’Amsterdam natalizia. Sono queste le foto postate dalle rispettive fidanzate di Stefan de Vrij (Doina Turcanu) e Matthijs de Ligt (Annekee Molenaar). I due difensori, seppur protagonisti in due squadre che sportivamente parlando sono acerrime nemiche, sono molto legati e amici. Già in passato avevano trascorso parte delle loro vacanze insieme. Stavolta anche la breve sosta natalizia, prima di tornare ad affrontarsi in campo.