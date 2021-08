Valenti: “Non sono deluso né dalla società e né da Lukaku perché entrambi…”

Il commento del noto tifoso nerazzurro sulla cessione dell'attaccante belga al Chelsea

Normale la delusione dei tifosi nerazzurri che sono qualche mese fa esultavano per la conquista dello scudetto numero 19. Il tifoso nerazzurro Ciccio Valenti commenta così la cessione di Big Rom: "Io non sono deluso ne’ dalla società ne da Lukaku perché entrambi sono una s**a in confronto al mio amore per quei colori. Dal 9 marzo 1908 alle 23.35 conta solo questa . Rivinceremo".