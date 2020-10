Serata speciale per Zinho Vanheusden: il difensore dello Standard Liegi, ancora in orbita Inter, ha esordito con la Nazionale maggiore del Belgio in occasione dell’amichevolte contro la Costa d’Avorio, terminata sul punteggio di 1-1. Una gioia immensa per il talentuoso classe ’99, che ha affidato al suo profilo Instagram le emozioni del debutto: “8 ottobre 2020: un giorno che non dimentocherò mai! Orgoglioso di rappresentare il mio Paese!“.