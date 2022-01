Vanni: “Ecco perché molti club, in situazioni economiche difficili, spendono”

Il giornalista di Repubblica spiega i motivi che stanno spingendo alcuni grandi club ad anticipare alcuni colpi di mercato

Su Twitter, il giornalista di Repubblica, Franco Vanni, spiega i motivi che stanno spingendo alcuni grandi club ad anticipare alcuni colpi di mercato. "Perché molti club europei, in situazioni economiche difficili, spendono in questa sessione di calciomercato e progettano la prossima? Lo fanno (anche) perché dal 2023 entrerà gradualmente in vigore il nuovo Financial Fair Play Uefa. Nel dubbio, meglio sbrigarsi".