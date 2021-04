Vanni (Repubblica): “Covid, Serie A migliore se tutti avessero fatto come…”

Il giornalista di Repubblica Vanni ha espresso il suo pensiero su Twitter dopo le dichiarazioni di De Zerbi prima di Inter-Sassuolo

Dopo le parole del tecnico Roberto De Zerbi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di recupero contro l'Inter, in programma domani, il giornalista di Repubblica Franco Vanni esalta le scelte del Sassuolo in ottica Covid. Il club neroverde ha infatti rinunciato ai calciatori della rosa che hanno partecipato alla spedizione con la Nazionale di Mancini contro la Roma e lo farà anche contro i nerazzurri di Conte dopo i diversi casi di positività.