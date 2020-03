Donatella Versace: “A Milano più uniti che mai come la mia squadra del cuore, l’Inter”

Donatella Versace, stilista di moda, ha scritto una lettera pubblicata su Vogue nella quale parla di questo tremendo periodo che sta cambiando le nostre vite. Il motivo di questo messaggio è far sapere a tutti che nessuno è solo in questa battaglia. Donatella ha scelto di posare con la maglia dell’Inter e nella sua lettera dice: “Qui a Milano e in tutto il paese, il governo italiano ha deciso di applicare severe restrizioni alle nostre vite nel tentativo di fermare la diffusione di un virus che è stato sottovalutato da molti. Queste misure sono diventate sempre più rigorose con il passare delle settimane, al punto che ora possiamo uscire dalle nostre case solo per motivi molto specifici: andare al lavoro – se il tuo lavoro è stato dichiarato essenziale per assicurarci che la nostra società non collassi – e per comprare cibo o medicine. Tutto il resto è stato proibito. Milano sembra una città fantasma. L’esercito e la polizia sono stati chiamati per assicurarsi che queste prescrizioni siano seguite da tutti e sono molto orgoglioso del governo italiano per aver adottato queste misure. Nonostante la situazione, ci sentiamo uniti come mai prima d’ora e abbiamo tutti capito che lo supereremo solo se giochiamo uniti, come una squadra. Come la mia squadra del cuore, l’Inter! I nostri medici e infermieri hanno lavorato ininterrottamente nelle ultime settimane, dormendo sulle barelle qui e là e dando la vita per salvare la nostra”.

Anche Donatella invita tutti a seguire le regole: “È vero che non possiamo socializzare come eravamo abituati a fare, ma siamo abbastanza fortunati da poter fare qualsiasi cosa nella sicurezza delle nostre case: allenarci, lavorare, rimanere in contatto con le persone che amiamo. Se TUTTI seguiremo queste semplici regole, supereremo rapidamente questo virus e potremo tutti tornare a ricostruire il nostro mondo”.

(Vogue)