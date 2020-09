SOCIAL / Vidal non convocato dal Barcellona: il cileno si rilassa in attesa dell’Inter

“Mood relax” per Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, non convocato, dal nuovo tecnico del Barcellona Ronald Koeman per la prima partita amichevole dei blaugrana, in programma oggi contro il Tarragona Nastic, si rilassa in attesa del via libera della società catalana per la rescissione del contratto. L’ex Bayern ha pubblicato su Twitter una foto che lo ritrae senza maglietta e con i tattua

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il cileno è sempre più vicino all’accordo e al successivo passaggio all’Inter, con cui ha già l’accordo per un contratto a 6 milioni di euro a stagione.