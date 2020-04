Bobo Vieri bomber anche in spiaggia, la foto scatena il putiferio. Inzaghi: “Che schifo”

Bobo Vieri è diventato un vero e proprio influencer. Bomber in campo e poi anche fuori. Sui social i suoi post raccolgono tantissimi commenti di calciatori ed ex, creando veri e propri dibattiti dai toni sempre molto divertenti. Stavolta Christian ha deciso di pubblicare una vecchia immagine di lui in spiaggia insieme a Pippo Inzaghi. Totti ha lanciato un Sos virtuale, Inzaghi ha risposto ironicamente: “Che schifo”. È intervenuta anche Simona Ventura: “Vi ricordo bene!”. Boom di commenti e like, come al solito insomma…