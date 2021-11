Wanda, l’ultimo post non piacerà a Icardi: cuori e grazie…per Maxi Lopez

Con Mauro Icardi è rottura totale, ma con Maxi Lopez invece è tornato il sereno. Wanda Nara provoca ancora su Instagram

Con Mauro Icardi è rottura totale, ma con Maxi Lopez invece è tornato il sereno. Wanda Nara ha chiesto aiuto all'ex marito quando è scoppiata la crisi con il marito e lui ha risposto presente. Arrivato a Parigi per trascorrere qualche giorno con i tre figli, si è fermato per diverse settimane e poi - di comune accordo con la ex moglie - ha deciso di portarseli in Italia a San Benedetto del Tronto. Per allontanarli dal brutto momento familiare e farli staccare completamente.