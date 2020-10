“Senza amore non c’è derby. Congratulazioni ai miei amici del Milan“. Con questo messaggio sibillino, postato tramite il proprio profilo Instagram a contorno della celebre foto dell’abbraccio con Mauro Icardi dopo un gol a San Siro, Wanda Nara ha voluto pungere l’Inter e i suoi tifosi dopo la sconfitta nel derby contro il Milan per 2-1. Evidentemente, il rancore non si è ancora sopito…