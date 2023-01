In Argentina – Wanda Nara ha tradito Icardi con un ex compagno dell’Inter

Secondo le informazioni del giornalista Jordi Martin di Intrusos, Wanda Nara avrebbe tradito Mauro Icardi con Keita Baldé, ex compagno di squadra dell'Inter. "Ieri sera ci sarebbe stata una tremenda discussione tra Mauro Icardi e Wanda Nara, secondo fonti dirette del suo ambiente, è scappata a Dubai con un calciatore, ex compagno di squadra di Icardi", ha rivelato il giornalista spagnolo. Jordi Martin ha proseguito: “Mi dicono che questo giocatore è sposato da otto mesi, poco dopo essersi sposato ha conosciuto Wanda e tra loro c'è stata una cotta. Keita Baldé si è recato a Dubai con la sua squadra per giocare alcune partite e lei è scappata a trovarlo. Stanno insieme in un albergo. Quello che mi dicono è che Wanda e Mauro si stavano riappacificando, lei è arrivata addirittura a pensare di tornare a Istanbul con Icardi e questa per lui è stata una pugnalata”. Jordi Martin ha fornito dettagli su come Mauro Icardi avrebbe scoperto l'infedeltà di Wanda Nara con il suo ex compagno di squadra dell'Inter, Keita Baldé. “Icardi scopre tutto dai movimenti del bancomat di Wanda. La aveva già scoperta in precedenza con questo suo ex compagno", ha detto il giornalista.