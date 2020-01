Inter, Young saluta lo United e i tifosi: “Grazie, ho dato tutto. Vi lascio come uno di voi”

Ashley Young è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter, come comunicato dal club nerazzurro attraverso una nota pubblicata sul proprio sito. Il laterale inglese, ormai ex Manchester United, ci ha tenuto però a mandare un messaggio sui social al suo ex club e ai suoi ex tifosi. Eccolo:

“Mi hai dato la possibilità di giocare con delle leggende, di vincere trofei, di lavorare per il più grande manager della storia (sir Alex Ferguson, ndr) e di diventare il tuo capitano. Grazie per avermi permesso di essere parte della tua storia per 8 anni e mezzo. Ai tifosi dico: ogni volta che ho calcato il campo indossando quella maglia vi ho dato tutto. Grazie per avermi supportato durante gli alti e i bassi. Vi lascio come uno di voi, ci vediamo fra non molto“.