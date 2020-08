Ashley Young esulta sui social. Il laterale inglese ex Manchester United ha citato Jay-Z (“Onto The Next One“) in vista della prossima sfida, in semifinale contro una tra Shakhtar Donetsk e Basilea, e ha rivelato i segreti dell’Inter di Antonio Conte nel successo per 2-1 contro il Bayer Leverkusen nei quarti di Europa League.

“Spirito di squadra e unione d’intenti” ha scritto Young su Twitter.