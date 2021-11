Zenga mette a tacere le voci sulle nozze del figlio: “Agli altri lasciamo il gusto di…”

L'ex portiere nerazzurro ha fatto chiarezza sulla sua assenza alle nozze del figlio e ha chiesto la giusta riservatezza

In questi giorni era balzata agli occhi l'assenza di Walter Zenga alle nozze del figlio Nicolò. Oltre al padre non si era vista neanche la mamma Roberta. Le voci avevano incominciato a girare fino a quando lo stesso Nicolò aveva deciso di condividere sui social un messaggio, nel quale spiegava che era tutto concordato per motivi personali. Ora anche l'ex portiere dell'Inter ha voluto dire la sua, dopo i numerosi commenti sui social in merito alla vicenda: "Non amo rispondere sui social e nemmeno smentire notizie non vere … ultimamente avrei dovuto passare più tempo per prendermi cura di chi presume di sapere e di chi presume di giudicare, commentare e fare titoli per due like in più... Nicolò Zenga e Marina Crialesi vi auguro ogni bene e noi sappiamo .. agli altri lasciamo il gusto di “ parlare” di dire cose senza senso .. ci vediamo presto a Milano tutti insieme e lo dico per un “ amico “ scanso equivoci e ritrovarmi ancora con qualche notizia falsa e priva di fondamento del tipo , lascia Dubai e torna a vivere a Milano … stranamente sono a Dubai .. ah già voi non lo sapevate ecco perché vi siete sposati senza invitarmi… a presto … cena pre natalizia con Andrea Zenga e Rosalinda… magari riusciamo anche a coinvolgere Jacopo... #famiglia #noi #reunion #mydubai #dubai …. Ps un abbraccio da Samira, Walter jr e Raluca .. ah già scusate non lo sapevano".