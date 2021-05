Inter, Zhang abbraccia il trofeo dello scudetto: “Un sogno che diventa realtà”

Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha gli occhi sognanti mentre stringe tra le mani il trofeo per i campioni d'Italia

"Un sogno che diventa realtà". Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha gli occhi sognanti mentre stringe tra le mani il trofeo per i campioni d'Italia. Antonio Conte e i suoi ragazzi sono riusciti nell'impresa di riportare i nerazzurri in vetta alla Serie A dopo 11 anni di attesa e tutti, nell'ambiente interista, sperano che possa essere un punto di partenza. In attesa dell'incontro con il suo allenatore, però, Zhang si gode la vittoria. Ecco il post: