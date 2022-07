Steven Zhang incontra Carlos Sainz e si complimenta per vittoria a Silverstone

Ha appena vinto il GP di Gran Bretagna a Silverstone sulla sua Ferrari. Il presidente dell'Inter, Steven Zhang ha avuto modo di incontrare il pilota di Formula 1 Carlos Sainz. Il presidente dell'Inter si è messo in posa in una foto con lo spagnolo e si è complimentato con lui per la vittoria. Ha taggato lui e la Scuderia di Maranello e ha scritto in una stories su Instagram: "Congratulazioni per lo straordinario risultato". Il pilota è arrivato primo e aveva superato anche Leclerc, prima guida della Rossa, arrivato quarto. Secondo e terzo rispettivamente Perez (Redbull) e Hamilton (Mercedes).