Inter, l’ex presidente Zhang ricorda Giorgio Armani: “Icona”

Lutto nel mondo della moda ma non solo: all'età di 91 anni è morto Giorgio Armani.
Lutto nel mondo della moda ma non solo: all'età di 91 anni è morto Giorgio Armani. Steven Zhang lo ricorda così
Con "infinito cordoglio" il gruppo comunica con una nota "la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore. Il Signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari - aggiunge il Gruppo -. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all'azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire".
E, tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati, c'è anche quello di Steven Zhang. L'ex presidente dell'Inter ha condiviso una foto su Instagram che lo ritrae proprio insieme a Giorgio Armani: "RIP, icona", il commento di Steven.
