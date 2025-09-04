Inter, l’ex presidente Zhang ricorda Giorgio Armani: “Icona”

Con "infinito cordoglio" il gruppo comunica con una nota "la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore. Il Signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari - aggiunge il Gruppo -. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all'azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire".