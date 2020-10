Steven Zhang torna in Cina. Il presidente dell’Inter, come testimoniato dall’ultima foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, si trova in questo momento a Shanghai, dopo un periodo di quarantena in seguito al suo arrivo dall’Italia. Felpa casual, orologio e gestualità giovanile, il numero uno nerazzurro si è fatto riprendere con lo splendido skyline della megalopoli cinese sullo sfondo: “Ciao Shanghai! Fine della quarantena”.