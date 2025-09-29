fcinter1908 societa e storia stadio Vendita San Siro, ci siamo: che succede dopo? Per quanto tempo 2 stadi? Tutte le risposte

Prosegue nell'aula del Consiglio comunale di Milano la discussione sulla delibera per la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan
Prosegue nell'aula del Consiglio comunale di Milano la discussione sulla delibera per la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Sul documento 'pesano' ben 239 emendamenti che i consiglieri stanno discutendo: al momento sono una quindicina quelli che sono stati discussi, con la seduta che va verso la nottata per l'approvazione. L'unico emendamento che è stato approvato, al momento, è quello proposto dal Pd, dal consigliere Rosario Pantaleo, in base al quale l'esecuzione delle opere, la prestazione dei servizi o delle forniture del progetto del nuovo stadio potranno essere effettuate solo da aziende che fanno parte della white list della Prefettura, per evitare il rischio di infiltrazioni mafiose.

C'è la netta impressione che alla fine la delibera passerà e San Siro diventerà di proprietà di Inter e Milan. Che succederà dopo? Risponde la Gazzetta dello Sport.

