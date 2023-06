Biasin: “Brozovic, l’All-Nassr ci riprova con 18 mln. Per l’Inter non basta”

Il club arabo, dopo il blocco della trattativa, è tornato a bussare alle porte dei dirigenti nerazzurri ma la cifra per il croato non è sufficiente

L'All-Nassr è tornata a bussare alle porte dell'Inter dopo che la trattativa per Brozovic aveva subito una brusca frenata. Tutta colpa del passo indietro fatto quando la chiusura della trattativa sembrava vicinissima, da parte degli emissari del club arabo. L'offerta di 22 mln con cui avevano chiuso un accordo con il club nerazzurro era stata ritirata per aumentare l'offerta al calciatore e la cifra alla società si era abbassata, si parlava di 15 mln.

A quel punto Marottaaveva bloccato tutto e i discorsi si erano fermati fino ad un altro rilancio, arrivato questa sera, per il croato: 18 mln. Questo è quanto offre ora la società saudita. Ma a quanto pare non basta. Lo scrive in un tweet Fabrizio Biasin. "Dopo la retromarcia di questa mattina l’Al Nassr offre 18 milioni per Brozovic, ma per l’Inter la cifra non è sufficiente", si legge sul profilo del giornalista.