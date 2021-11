Inter, 20 milioni di motivi per battere lo Sheriff e stafare il tabù ottavi

Contro la formazione moldava crocevia decisivo per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Champions League

L'Inter di Simone Inzaghi affronta questa sera lo Sheriff Tiraspol. Come scrive Libero, gara già decisiva per il futuro europeo dei nerazzurri: "La matematica non è mai un'opinione: vincendo in Moldavia e regolando in casa lo Shakhtar nell'ultimo turno del girone, i campioni d'Italia si metterebbero quasi al sicuro a quota 10. Magari non da primi del girone, ma abbastanza certi di guadagnarsi gli agognati ottavi e i 20 milioni di euro che l'Uefa riconosce a chi ottiene l'obiettivo minimo, ovvero il superamento del gironcino di qualificazione".