CorSera – Tutto sulla penalità Juve, tra ricorso e stipendi: le 6 risposte

Il secondo, anche se è la terza volta che la Juventus va in Corte d’Appello per le plusvalenze: la prima era stata assolta, poi — dopo la trasmissione delle carte della Procura di Torino —, il proscioglimento era stato revocato e il 20 gennaio la Corte d’Appello aveva condannato il club al -15. Il Collegio di garanzia aveva poi disposto un nuovo processo celebrato ieri.

2 Perché ha rinviato in Corte d’Appello?

Il Collegio di garanzia ha ritenuto non adeguatamente motivate le condanne ai dirigenti senza potere di firma, e ha chiesto di motivarle meglio o di rimodulare la sentenza. Il proscioglimento di quei dirigenti ha ieri portato allo sconto di 5 punti.

3 I 10 punti comminati dalla Corte d’Appello non precludono, in linea teorica, alla Juve di disputare la Champions: la pena non doveva essere afflittiva?