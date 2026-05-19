Inter ultime notizie: tutte le news sull'FC Inter
Breaking news sul mondo Inter. Tutte le voci che riguardano la società nerazzurra aggiornate in tempo reale. Voci di mercato, opinionisti, pareri dei calciatori ed ex calciatori, giornalisti, addetti ai lavori Aggiornamenti sull'Inter La notizia del momento, il tema caldo sull'Inter, quello che dovrai assolutamente conoscere per vivere insieme alla tua squadra l'attuale andamento dell'Inter
Pellegatti: “Chivu? Pensavo potesse andare in difficoltà. Inter? A differenza del Milan…”
Intervistato da News Superscommesse, Carlo Pellegatti ha parlato della...
Brambati: “Ecco dove andrà Conte. Catastrofe Juve? Non sono stupito. Comolli e Spalletti…”
Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto a Maracanà su TMW...
Inter, allenamento in corso all’Arena Civica: quattro gli assenti giustificati
Lo storico impianto cittadino ha ospitato i nerazzurri di Chivu nel giorno della...
FIGC, Malagò conferma: “Mi candido ma non era mai successo prima nella storia del calcio...
"Io mi sento solo come una persona che è stata chiamata da soggetti diversi,...
Abodi sull’Italia: “La priorità è il modello, non chi sarà il nuovo il CT perché…”
Le parole di Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine del "World Fair...
Pedro annuncia l’addio alla Lazio: “Vero che non ho portato trofei ma…”
"Sono sicuro che presto si festeggerà qualcosa di importante con questi grandi...
Baggio: “Lippi mi chiese di fare la spia. All’Inter mi provocava, ma poi fu costretto...
L'ex attaccante, Pallone d'Oro nel 1993, ha raccontato alcuni aneddoti accaduti...
Serie A, Lautaro si aggiudica il premio di Player Of The Month di maggio
Altro riconoscimento per il capitano dell'Inter, decisivo e fondamentale nella...
Farioli: “Mourinho? Stringergli la mano è stato emozionante. Quando vinceva all’Inter...
Intervistato dal Corriere dello Sport, Francesco Farioli ha parlato del suo...
SM – Inter, tripla novità su Bisseck: i nerazzurri aprirebbero alla cessione se…
L'aggiornamento sul futuro del difensore nerazzurro che quest'anno ha conquistato...
UFFICIALE – Niente Mondiale per Bisseck: ecco i convocati di Nagelsmann
La notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Yann Aurel Bisseck...
Bisseck, in Germania criticano Nagelsmann: “Esclusione senza senso. Non c’è dubbio...
In Germania criticano la scelta del c.t. di lasciare il difensore dell'Inter a casa
Bologna-Inter, la designazione arbitrale: tocca a Bonacina. Al VAR ci sarà…
L'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota la designazione arbitrale per...
Van der Gijp stravede per Dumfries: “È importantissimo. Se si infortunasse sono sicuro che…”
L'ex giocatore della nazionale olandese stravede per l'esterno nerazzurro e arriva...
Nations League e qualificazioni europee, dal 2028 nuova formula simile alla Champions League
La Nations League e le qualificazioni europee di calcio si giocheranno dal 2028 in...
Collina: “Italia? Con Infantino ci siamo fatti una domanda. Var? Io avrei pagato per…”
Intervistato dal Corriere della Sera, il capo degli arbitri Fifa ha parlato del...
Auriemma: “Inter non è calata come l’anno scorso. Conte? Bilancio negativo perché…”
Il pensiero del noto giornalista a proposito dell'ex allenatore nerazzurro pronto...
Inter, a Bologna assenti almeno quattro big: non è escluso addirittura che…
L'aggiornamento sulla strategia di Cristian Chivu per l'impegno che chiuderà la...
Lotito: “Coppa Italia, che ha fatto l’Inter per vincere? Fatto tutto noi. Si sono cacati...
"Fare la pace" con i tifosi della Lazio? "Non lo dovete chiedere a me, io non ho...
SI – Inter, Bisseck non rifiuta il rinnovo: l’intenzione del club nerazzurro…
L'aggiornamento sul futuro del difensore tedesco che ha cambiato procuratore negli...
Pellegatti: “Inter? Farà una cosa intelligente. Il problema non sono i fondi ma…”
Il pensiero del giornalista di fede milanista a proposito di quella che può essere...
Ravezzani: “Conte? Mai lasciato un euro sul tavolo. Quando era all’Inter…”
Le parole del direttore di Telelombardia a proposito dell'allenatore ex Inter che...
Galliani: “Calciopoli? I terzi diventarono primi. L’unico caso nel mondo…”
Le parole dell'ex amministratore delegato del Milan con la stoccata all'Inter...
Capello: “Il guardiolismo ci ha rovinati, fa venire il latte alle ginocchia. Dobbiamo…”
Intervenuto al "Global Launch of the 100’s" dell’European Golden Boy, Fabio...
Hakimi: “Io interista, troppo contento del doblete. Spero di rivederli presto”
Le parole d'amore del laterale marocchino nei confronti dei nerazzurri dopo la...
Paratici: “Non sono interista, ma critiche all’Inter mi danno fastidio perché…”
Il pensiero del direttore sportivo della Fiorentina sui nerazzurri e più in...
Inter, Zielinski compie 32 anni: gli auguri di compleanno di club e tifosi
Oggi il centrocampista polacco festeggia il suo trentaduesimo compleanno: il...
Figc, Abodi: “Non è più questione di presidente ma di volontà. Tutti vorremmo che…”
Le parole del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, intervenendo al...
Retroscena Gazzetta: “Quando Fabregas ha incontrato l’Inter ha aperto un PowerPoint con...
L'Inter aveva sondato anche Cesc Fabregas la scorsa estate: e La Gazzetta dello...
Napoli, processo per falso in bilancio a De Laurentiis: la decisione del Tribunale di Roma
Il Tribunale di Roma ha accolto alcune questioni sollevate dalle difese relative a...
Criscitiello: “Imbarazzante Cardinale sull’Inter. Ma taci che loro dominano e tu…”
Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha commentato così le recenti...
Inter, il gesto enorme di Barella a Chivu: ecco cos’ha fatto durante la premiazione scudetto
Il suo gesto che in pochi hanno colto durante la premiazione scudetto conferma lo...
Inter, altro bagno di folla coi due trofei. Domani in Piazza Gae Aulenti con le nuove maglie
Per la conquista dello scudetto e della decima Coppa Italia, la squadra nerazzurra...
Cosa pensa il gruppo Inter di Chivu? Moretto svela: “Al di là dei risultati so che…”
Grande lavoro di Cristian Chivu quest'anno all'Inter: ecco cosa pensa di lui il...
Biasin-Suma, scintille su Cardinale: “Moralizza chi va in piazza” – “Megafoni di Marotta, 5 dal...
Scintille, negli studi di Telelombardia, tra Mauro Suma e Fabrizio Biasin....
Guardiola via dal City: l’allenatore arrabbiatissimo per la fuga di notizie. “Ha chiamato i suoi...
Nelle ore precedenti la penultima giornata, quando c'era ancora in ballo la...
Pavard lascia l’OM con parole al miele. Il giornalista Tarrago lo attacca: “Non crede a...
Il messaggio di addio al club francese da parte del giocatore di proprietà Inter...
L’infortunio di Nico Paz preoccupa l’Argentina: Scaloni spedisce un medico in Italia
Il calciatore che piacerebbe pure all'Inter è tra i convocati del Mondiale e sta...
VIDEO / Bournemouth-Manchester City 1-1: gol e highlights. È la gara che assegna la Premier all’Arsenal
La squadra di Guardiola ha pareggiato e ha visto sfumare definitivamente le...
Mondiali, i 26 convocati della Scozia: McTominay e altri 3 ‘italiani’ in lista
La Scozia ha annunciato i 26 giocatori convocati per il Mondiali 2026: Steve...
Litigio Vlahovic-Locatelli durante il match con la Fiorentina: la decisione della Juve
Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli sono stati protagonisti di una lite in campo...
Jacobelli: “Chivu cambia l’Inter? Sinonimo di lungimiranza: processo già iniziato....
Il giornalista a Skysport ha parlato del futuro dell'allenatore che lascerà il...
Bournemouth-City finisce 1-1: l’Arsenal vince la Premier League dopo 22 anni
La squadra di Arteta, che ieri si era portata a +5 dalla formazione di Guardiola,...
“Riporterai a casa il Triplete”: i messaggi degli ex compagni all’Inter per mister Chivu
Hanno vinto insieme nel 2010 e quando è arrivato sulla panchina nerazzurra si è...
Non solo il rinnovo: ecco di cos’hanno parlato oggi Chivu e i dirigenti Inter in sede
Alle 10 il tecnico è arrivato nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione per...
Germania, Nagelsmann gela Bisseck: non sarà tra i convocati del Mondiale
In Germania danno l'anticipazione sui convocati del ct della nazionale tedesca che...
Bonan: “Inter, farei cambiamento radicale: fossi un dirigente io sul mercato comprerei…”
Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bonan, giornalista, ha parlato...
UFFICIALE – Inter, Bisseck passa all’agenzia di Branchini: “Yann tra i più completi al...
Ora è ufficiale: Yann Bisseck, difensore dell'Inter, cambia procura e si unisce...
De Canio: “Conte intellettualmente onesto. Le sue parole post Pisa…”
L'ex allenatore Luigi De Canio ha parlato così del futuro di Antonio Conte...
Romano: “Conte-Napoli, è finita! Saluterà con rammarico, la verità sulla buonuscita”
La decisione dello stesso allenatore è stata presa già da un mese, quando Conte...