Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessandro Canovi, agente di mercato, ha parlato così dei vari allenatori in Serie A: "Il lavoro di Inzaghi è sotto gli occhi di tutti. Le altre squadre stanno facendo comunque risultati. Pioli anche non puoi discuterlo, Allegri uguale. La Roma con De Rossi sta proseguendo un lavoro importante, forse lui sta facendo le cose più interessanti perché l'ultimo arrivato e non sta sfigurando rispetto agli altri allenatori. Anche Gilardino sta facendo un lavoro importante a Genova in una piazza non facile".