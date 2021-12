A. Paganin: “Inter, la società ha fatto un miracolo. Inzaghi? Ero dubbioso perché…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore elogia la società nerazzurra per come ha affrontato le dolorose cessioni in estate

Gianni Pampinella

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha elogiato il lavoro della società nerazzurra che ha affrontato non poche difficoltà in estate. "Chi è stato l'uomo più determinante dell'Inter finora? La società. Ha fatto un miracolo nella situazione in cui si è trovata".

"Ha dovuto sostituire il leader Conte e due giocatori determinanti come Lukaku e Hakimi, oltre al caso Eriksen. Non era facile ricompattare l'ambiente e mettere a posto la situazione. Oggi poi è primo in testa. Ero molto dubbioso sull'arrivo di Inzaghi, perché tutti questi fattori potevano creargli difficoltà invece è andato alla grande".

(TMW Radio)