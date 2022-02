A. Paganin: “Inter, manca un’alternativa a Brozovic. Lautaro? Si ha l’impressione…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore ha parlato del momento complicato che sta attraversando l'Inter

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha parlato del momento complicato che sta attraversando l'Inter. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta interna contro il Sassuolo: "Ieri, al di là dell'approccio, si è visto che è mancata un'alternativa a Brozovic. E' lui che ti dà i tempi in ogni momento. Barella fa fatica in quel ruolo. Ieri sono andati in difficoltà. Poi il Sassuolo non è così semplice da prendere. E se non la fermi, ti fa male. Si sono addormentati sul gol di Scamacca, ma al di là di questo il Sassuolo non ha rubato nulla. Se manca qualcosa, è proprio un vice-Brozovic. Rimane comunque ancora la favorita per il titolo".