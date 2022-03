A.Paganin: “L’Inter torna da Anfield molto forte. Inzaghi da 8 pieno”

Le parole dell'ex nerazzurro a proposito della vittoria in terra inglese purtroppo irrilevante ai fini della qualificazione

"Non lo avrei mai tolto, visto come si era presentato. Non capisco se la critica è sulla gestione generale o sulla singola partita. Io ho visto un Liverpool come mai in difficoltà quest'anno. Non credo che una squadra del livello possa passeggiare in un ottavo di Champions contro l'Inter. Quando sei andato sull'1-0, il body language era quello di una squadra in palese difficoltà. Il rosso ha cambiato tutto. Avevo molte perplessità sull'Inter, ma dopo ieri escono molto forti, anche a livello europeo. Per migliorarla non credo che debbano fare molto in estate".