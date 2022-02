A. Paganin: “Napoli-Inter si è addormentata dopo 20′. Nerazzurri superiori”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito del pareggio tra le due squadre al Maradona

Intervistato da TMW Radio, l’ex calciatore Antonio Paganin analizza così il match tra Napoli e Inter, terminato 1-1: “Non mi aspettavo una partita così, il Napoli è partito forte per 20 minuti e poi la partita si è addormentata. Per la classifica resta tutto uguale e questo risultato alla fine va bene a entrambe. Il Milan? Non mi lascio impressionare dalla vittoria nel derby, l’Inter per me resta superiore. Non c'è nessuno che ha qualcosa in più dell’Inter, forse dopo il mercato la Juventus ma è ormai troppo lontana. Contro il Liverpool mi aspetto una partita attendista, loro hanno qualcosa in più a centrocampo”.