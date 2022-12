A.Paganin: “Rivale Napoli? Inter più avanti della Juve per due motivi”

"Su chi punterei adesso nella rincorsa al Napoli tra Inter e Juventus? Dico Inter, che non ha tutti i problemi societari che ha alle spalle la Juventus. La Juve recupererà qualche punto ma non al vedo in grado di impensierire il Napoli, almeno ad oggi. Vedo l'Inter più avanti, anche come rosa". Così l'ex calciatore Antonio Paganin, ospite di TMW Radio durante Maracanà: "Come valuto Orsato in Argentina-Croazia? Sul rigore ha applicato il regolamento, c'è un danno procurato e il portiere non sfiora nemmeno il pallone. Si è adeguato poi per il resto alle decisioni prese durante questo Mondiale. Non ha mai permesso dei capannelli intorno a lui, ha personalità. Non capisco le lamentele croate".