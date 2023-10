Abatantuono: “Se l’Inter resta a San Siro divento interista. E’ il posto più bello del mondo”

Abatantuono, perché il Meazza non va toccato? — «Pensate che inquinamento produrrebbe la demolizione dello stadio. Sparirebbero anche tantissimi alberi. Non possiamo fregarcene dell’aspetto ecologico. Dunque, lo ribadisco ancora una volta, il Meazza non va assolutamente buttato giù: è il posto più bello del mondo. E c’è anche un altro aspetto...

Quale? — «Di fianco allo stadio abbiamo le scuderie del trotto, bellissime. In qualsiasi altro Paese sarebbero citate nelle guide turistiche, da noi invece si preferisce abbatterle per fare dei condomini. Io non sono un ingegnere, però...

Il Milan pare ormai aver scelto definitivamente di trasferirsi a San Donato Milanese. Resta l’Inter da convincere. — «Spero davvero che i nerazzurri accolgano la proposta del sindaco per ristrutturare lo stadio. Se così fosse diventerei interista: penso che ci guadagnerei anche in vittorie, almeno nell’immediato. Perché per quanto

riguarda il passato non c’è storia... Però ora bisogna guardare al futuro. E spero che nel futuro di Milano ci sia ancora il vecchio Meazza».

(Fonte: Libero - Milano)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.