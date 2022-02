Abeijon: “Vi racconto il Recoba allenatore. Pensa il calcio come lo giocava”

L'ex centrocampista uruguaiano è oggi il secondo del "Chino", recentemente nominato tecnico del Nacional "B"

Nelson Abeijon, ex centrocampista uruguaiano e oggi vice di Alvaro Recoba al Nacional "B", ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Sono al Nacional Montevideo e sono il vice di Alvaro Recoba. Alleniamo quella che in Italia chiamano la squadra Primavera. Abbiamo iniziato da poco più di un mese e mi sto trovando benissimo. Per me è una grande gioia tornare là dove ho iniziato la mia carriera da giocatore. E sono molto felice di lavorare con Recoba che per me è come un fratello".