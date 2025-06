Il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, si è espresso in merito alla risposta di Francesco Acerbi alla convocazione in Nazionale a margine dell'evento "Bullismo e cyberbullismo nella scuola e nello sport: come prevenire ed arginare il fenomeno": "Un giudizio rischia di essere superficiale se non si conoscono le cose come stanno fino in fondo. Bisognerebbe aver parlato con lui e non bastano soltanto le dichiarazioni, bisognerebbe aver parlato con l'allenatore".